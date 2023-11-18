بلعمري يؤكد جاهزيته للعودة لـ “الخضر” ويوجه رسالته لبلماضي

أكد الدولي الجزائري جمال بلعمري جاهزيته للعودة إلى المنتخب الوطني في الوقت الراهن بعد عودته إلى مستواه رفقة فريقه مولودية الجزائر.

وقال جمال بلعمري في تصريحه لدى حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي عن إمكانية تواجد في الكان المقبل “لو كنت متواجد في كأس إفريقيا رفقة الخضر سأعطي كل ما لدي، و في حالة عدم الرجوع سأكون المناصر الأول”.

وأضاف مدافع مولودية الجزائر “لو تلعب بعض المباريات المقبلة في بلادنا سأذهب لمشاهدتها و سأشاهد المباريات في الملعب لأني أحب مباريات كرة القدم”.

وختم المدافع الحائز على لقب كأس افريقيا في كان 2019 رفقة كتيبة الناخب الوطني الذي وجه له رسالة خاصة “سأبقى أعمل و بنية صادقة، في الوقت الراهن، أؤكد أني جاهز ولا أحد يتصور أني سأعود إلى المنتخب في وقت سابق، و عدت وحققت إنجازات”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt