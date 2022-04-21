بلعمري يتخلّص من بند يعقّد عودته للبطولة السعودية

تطرّقت صحيفة “الرياضية” السعودية إلى المشوار الجديد الذي سيسلكه الدولي الجزائري جمال بلعمري بشأن عودته إلى البطولة السعودية.

كما قالت. ان بلعمري تخلص من بند يمنع إنتقاله إلى أي نادي سعودي إلا بموافقة ناديه الأسبق الشباب السعودي.

كما أضافت إلى أن البند غير معترف به بتاتا لدى “الفيفا”، وهو إجبار بلعمري بدفع أموال للشباب السعودي مقابل العودة للعب في السعودية.

يذكر. أن مدافع الخضر قد فسخ عقده مع ناديه قطر القطري. وينتظر عروضا جديدة له.

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