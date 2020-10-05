بلعمري يجتاز الفحص الطبي تحسبا لتوقيع عقده مع ليون

الرياضة
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بلعمري يجتاز الفحص الطبي تحسبا لتوقيع عقده مع ليون
بقلم كريم تيغرمت

يتواجد الدولي الجزائري جمال بلعمري على بعد خطوة واحدة، من ترسيم انضمامه لنادي ليون الفرنسي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن اجتياز بلعمري، للفحص الطبي في نادي ليون، كخطوة أولى تسبق توقيعه على العقد.

وأضاف ذات المصدر، أن مدافع الخضر سيوقع على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديده لموسم آخر.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة نادي ليون، بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة، عن تعاقدها مع مدافع الخضر.

يذكر أن جمال بلعمري (30 عاما)، يتواجد بدون فريق، بعد فسخ عقده هذا الصيف مع نادي الشباب السعودي.


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