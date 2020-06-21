بلعمري يخضع لفحص كورونا تحسبا لاستئناف التدريبات رفقة الشباب

خضع الدولي الجزائري جمال بلعمري، لفحص كورونا، رفقة زملائه في نادي الشباب السعودي، تحسبا للعودة لتدريبات الفريق.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، عن خضوع بلعمري، ولاعبي الفريق، بالإضافة للطاقمين الفني، والطبي، لفحص كورونا.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تسبق عودة الفريق لأجواء التدريبات، تحت شعار “كلنا مسؤولون ونعود بحذر”.

يذكر أن جمال بلعمري، يحظى باهتمام العديد من الأندية الخليجية، أبرزها الأهلي السعودي، الذي يسعى لخطف لاعب الخضر من ناديه الشباب في الميركاتو الصفي المقبل.