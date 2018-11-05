بلعمري يزور تشكيلة العميد بالسعودية

تنقل الدولي الجزائري، جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب السعودي، اليوم الإثنين، إلى فندق “الماريوت” بالسعودية، في زيارة مجاملة لنادي مولودية الجزائر.

واستغل جمال بلعمري، تواجد بعثة المولودية بالسعودية، تحسبا لمباراتها أمام النصر السعودي، لزيارة أشبال عمروس، وتمنى لهم حظا موفقا في هذه المباراة.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن بلعمري، تناول وجبة الإفطار رفقة لاعبيي المولودية، قبل أن يخوض في حديث جانبي رفقة المدرب المساعد، رفيق صايفي.

يذكر أن نادي مولودية الجزائر، سيواجه غدا الثلاثاء نادي النصر السعودي، بملعب هذا الأخير، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية.