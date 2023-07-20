بلعمري يسجل حضوره في دورة كروية ببلدية حمادي

سجل المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري، أمس الأربعاء، حضوره في الدورة الكروية ما بين الأحياء ببلدية حمادي ولاية بومرداس.

وشارك مدافع الخضر بلعمري، في دورة كروية ما بين الأحياء “محي الدين صيام”، رفقة العديد من اللاعبين من البطولة المحلية، أبرزهم لاعب إتحاد بسكرة شريف صيام، ولاعب أولمبي المدية مهدي مسعودان، ولاعب رائد القبة محمد تيتوح.

كما شهدت المقابلة حضور جماهيري كبير، حيث تم تكريم اللاعبين بعد المواجهة نظير مجهوداتهم في المساهمة في تطوير الكرة الجزائرية.