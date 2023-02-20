بلعمري يشيد بالأجواء التي وجدها في الإمارات

عبر الدولي الجزائري، جمال بلعمري، عن إعجابه الكبير بالأجواء التي عاشها في داربي الإمارات، خلال أول ظهور له بألوان ناديه الوصل الذي فاز على الغريم النصر بثنائية نظيفة يوم الجمعة الماضية.

وقال بن العمري: “جمهور الداربي والوصل بشكل خاص قدم مباراة كبيرة على المدرجات، ولعب دورا مهما في الانتصار…وشعرنا بدعمه طوال وقت المباراة رغم عدم تسجيلنا لهدف في الشوط الأول، وهو ما مهد للفوز المستحق”.

وحول ظروف انتقاله إلى الوصل بعد تراجعه عن الالتحاق بالوداد المغربي في الميركاتو الشتوي، رد بن العمري في تصريحات خص بها صحيفة “الاتحاد” الإماراتية: “المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، وأشكر إدارة الوصل على ثقتها في قدراتي”.