بلعمري يعود إلى مولودية الجزائر

سجل المدافع الدولي الجزائري السابق، جمال بلعمري، عودته خلال الصيف الجاري، إلى فريق مولودية الجزائري.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية، عن تدعيم طاقمها الإداري بخدمات بلعمري.

كما أوضح مسؤولي العميد، بأنه تم تنصيب المدافع الأسبق للفريق، كمناجير، وناطق رسمي للمولودية.

واوضحت إدارة مولودية الجزائر، بأن هذه الخطوة تدخل ضمن إطار مساعيها لتدعيم الإدارة بالكفاءات من أصحاب المجال، والخبرة، لمواصلة المشروع الرياضي للفريق.