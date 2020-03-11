بلعمري يعود لقائمة الشباب في مواجهة الإتفاق

تواجد الدولي الجزائري جمال بلعمري، اليوم الأربعاء، ضمن القائمة الموسعة لناديه الشباب السعودي، في المواجهة التي تجمعهم بنادي الإتفاق.

وكشف نادي الشباب السعودي، عن تشكيلته الموسعة في هذه المواجهة، والتي تواجد فيها جمال بلعمري ضمن قائمة البدلاء.

وتأتي عودة مدافع الخضر، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الكاحل، والتي أبعدته عن الميادين لأزيد من شهر.

وفضل مدرب نادي الشباب، عدم المغامرة بجمال بلعمري، أساسيا في هذه المباراة، بالنظر لخوضه حصة تدريبية واحدة فقط رفقة المجموعة منذ عودته من الإصابة.