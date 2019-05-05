بلعمري يعود للمنافسة ويريح بلماضي

عاد الدولي الجزائري جمال بلعمري، أمس السبت، لأجواء المنافسة، رفقة ناديه الشباب السعودي، ما يؤكد تعافيه من الإصابة.

وشارك جمال بلعمري، أساسيا، في المواجهة الودية، التي جمعت ناديه الشباب، بنادي الفيحاء، بعد تلقيه الضوء الأخضر من طبيب الفريق.

وتأتي عودة خريج مدرسة النصرية، لأجواء المنافسة، بعد غيابه لأزيد من أسبوعين، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى اليد.

وتزامن عودة جمال بلعمري، لأجواء المنافسة، مع عودة مواطنه مهدي تاهرات، مع ناديه نيس، وهي أخبار ستريح الناخب الوطني جمال بلماضي.