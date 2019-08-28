بلعمري يعود من الإصابة ويستعد لمواجهة الفيصلي

عاد الدولي الجزائري جمال بالعمري، لأجواء التدريبات الجماعية لناديه الشباب السعودي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وتلقى جمال بلعمري، الضوء الأخضر من الطاقم الطبي لنادي، من أجل العودة للتدريبات الجماعية، بعد تأكد تعافيه من الإصابة.

وشارك مدافع الخضر، بشكل عادي رفقة زملائه، في التحضيرات التي يجريها ناديه استعدادا لمواجهة الفيصلي، ضمن الدوري السعودي.

يذكر أن جمال بلعمري، غاب عن المباراة الأولى لناديه الشباب السعودي، أمام الفتح، بسب الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة.