بلعمري يكشف حقيقة توقيعه في شبيبة القبائل

كشف الدولي الجزائري جمال بلعمري حقيقة إمضائه في شبيبة القبائل وعلاقته مع المدرب يوسف بوزيدي.

وقال جمال بلعمري عبر “ستوري” له على صفحته الرسمية في انستغرام “تكلمت مع بوزيدي مباشرة. بعد توقيعه أمس هو وبراهيم زافور كل الاحترام للشيخ بوزيدي ولفريق شبيبة القبائل لست مخولا للتدخل في أمور مثل هذه”.

كما أضاف حقيقة التوقيع مع الكناري “علاقتي ببوزيدي علاقة الابن بابنه منذ كان مدربا لي قبل 11 سنة، وإذا وقعت في فريق شبيبة القبائل . أتشرف بالعمل معه مرة ثانية”.

يذكر، أن مدافع الخضر لا يزال في مفاوضات مع إدارة الفريق القبائلي، و قد يعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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