بلعمري ينفي الشائعات المتعلقة بميركاتو مولودية الجزائر
نفى المناجير العام، والناطق الرسمي لمولودية الجزائر، جمال بلعمري، الشائعات التي يتم تداولها مؤخرا بخصوص الميركاتو الصيفي للفريق.
وكتب بلعمري، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “تتابع إدارة مولودية الجزائر ما يتم تداوله بشأن المفاوضات الخاصة بالنادي، وخاصة الأرقام والعروض المنسوبة للإدارة”.
كما أضاف: “بصفتي المناجير العام، والناطق الرسمي لمولودية الجزائر، أؤكد أن كل الأرقام والعروض المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وأكذبها جملةً وتفصيلًا”.
أردف بلعمري: “نشر مثل هذه المعلومات لا يخدم مصلحة النادي، وإنما يهدف إلى التشويش على سير المفاوضات، والتأثير على العمل الذي تقوم به الإدارة بكل احترافية ومسؤولي”.
وختم جمال بلعمري: “نطلب من بجماهيرنا الوفية عدم الانسياق وراء الإشاعات، واعتماد المنصات الرسمية للنادي كمصدر وحيد للمعلومات، مولودية الجزائر أكبر من كل محاولات التشويش، ومصلحة النادي ستبقى فوق كل اعتبار”.