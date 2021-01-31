كشفت رئيسة مصلحة الأسباب الطبية للوفيات بالمعهد الوطني للصحة العمومية، صورية بلعمري، 57 بالمائة من الوفيات بالجزائر سببها الأمراض المزمنة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن مانسبته 66 بالمائة من الفئة العمرية 30-69 سنة تتوفى مبكرا.

جاء هذا خلال مداخلة للمسؤولة قدمتها بمناسبة إعلان وزير الصحة عن إطلاق برنامج وطني للجلطة القلبية.

وقالت أنه من بين أهم الأمراض المتسببة في الوفيات بالجزائر، 22 بالمائة تتسبب فيها أمراض القلب و13 بالمائة الأورام السرطانية.

وأكدت بلعمري، أن قرابة 60 بالمائة من الأمراض غير المتنقلة تمس النساء، بينما النسبة المتبقية تمس الرجال.

كما أن الدراسات التي قام بها المعهد أثبتت أن قرابة 60 بالمائة من هذه الأمراض تتسبب في الوفاة المبكرة لدى الفئة العمرية 30-69.

وتمثل أمراض القلب والشرايين نسبة 36 بالمائة عند الرجال وأكثر من النساء “31 بالمائة”.