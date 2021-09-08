بلعياط: تعويض 1983 متضرر من حرائق تيزي وزو

صرح المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، أن عدد المتضررين جراء الحرائق الأخيرة بلغ 1983 متضرر إلى حد الآن بتيزي وزو، بعد معاينة الخسائر من طرف السلطات المحلية للولاية، ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء

وذكرت وزارة السكن عبر صفحتها الرسمية، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير محمد طارق بلعريبي إنتقل اليوم الأربعاء، المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط إلى دائرة عين الحمام بتيزي وزو، من تقديم إعانات للمتضررين من الحرائق الأخيرة، برفقة والي الولاية.

وأفادت الوزارة، أن الإعانات التي تم تقديمها للمتضررين، تم صرفها مباشرة من شبابيك بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

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