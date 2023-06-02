بلعيد:”أدعو الأنصار للوقوف بجانبنا مثلما عهدناهم وفخر لي حمل الكأس”

أكد مدافع المنتخب الوطني، وقائد إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، على وعي فريقه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه قبل خوض مواجهة إياب نهائي كأس الكاف.

وصرح قائد الإتحاد بلعيد، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية:”المقابلة ستكون صعبة مثل مباراة الذهاب”.

وأضاف بلعيد:”أتمنى أن نكون في الموعد وتقديم مايجب للفوز بالكأس الإفريقية، وكلمتي للأنصار هي يجب أن يقفوا معنا مثلما عهدناهم في كل موعد فهم اللاعب رقم 12″.

وتابع المدافع بلعيد:” الحمد لله على استدعائي للمنتخب الوطني وسعيد بذلك، وأنا مركّز على مباراة النهائي رفقة زملائي”.

وأوضح المتحدث ذاته زين الدين بلعيد:”شرف لي ولعائلتي أن أحمل أول كأس إفريقية في تاريخ إتحاد العاصمة”.

وختم زين الدين بلعيد:”استدعائي للمنتخب الوطني رفقة بن بوط ولوصيف ومحيوص هو حافز لنا للعمل أكثر والتألق مع المنتخب الوطني”.