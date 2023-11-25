بلعيد:”التتويج بكأس الكاف والسوبر نتيجة العمل الجاد ونبحث عن المزيد”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد قائد ومدافع إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، على إستعداد فريقه لتحقيق تتويجات جديدة هذا الموسم.
وصرح بلعيد اليوم السبت، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الإتحاد أمام الهلال اللبيي:”تتويجنا بثنائية كأس الكنفدرالية و السوبر الإفريقي جاء نتيجة العمل الجاد”.
وأضاف بلعيد:”سنواصل العمل بجدية للمحافظة على لقبنا الإفريقي وتحقيق المزيد من التتويجات، وأتمنى أن نكون في الموعد”.
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