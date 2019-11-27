بلعيد:”حرام علينا نزيدوا نستغلوا البترول ومانخلوش لأولادنا”

تحدث المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد من ولاية الاغواط، عن تضحيات المنطقة إبان فترة الاستعمار وعن آثار اكتشفها الاستعمار بمنطقة الغيشة

وقال بلعيد خلال تجمع شعبي انتخابي بالأغواط، أن كل خطابات الآخرين هي أننا نخرج من سياسة الريع لكن كل السياسات اخفقت.

وأردف بلعيد، انه منذ الأستقلال كل السياسات كانت تهتم بالتضاريس والمشاريع لكنها اخفقت لأنها لم تهتم بالإنسان.

وقال أن الإنسان هو كل شيء وهو يخلق الثروة وهو الذي ترك الآثار على صخور الغيشة.

وأضاف، أن المال لا يخلق الرجال لمن الرجال يخلقون المال، وهذه الولاية هي همزة وصل بين الشمال والجنوب.

وقال أن الأغواط عندها 2 مليون هكتار صالحة للفلاحة لم تستغل، المشكل هو في التنظيم والتسيير والبيروقراطية، كل جزائري يعرف الاغواط من خلال لحم الخروف الأغواط، أردف: “كل شيء نقدروا نبنيو بيه بلادنا”.

وقال بلعيد أن الكثير من الدول استثمرت في أشياء لا قيمة تاريخية لها مثل التي في الغيشة، وأضاف، أن الجمل ليس موجود فالثقافة الاقتصادية للبلد وقال أنه “من المفروض كل مايدب على هذه الأرض نجيبو بيه الخير لهذا البلد”.

وتسائل بلعيد، هل فكرنا في استغلال حليب الناقة فالجانب الاقتصادي؟.. الإقتصاد ليس مبني على البترول، وقال :”حرام علينا نزيدوا نستغلوا البترول ومانخلوش لأولادنا”

واضاف بلعيد أنه من المفروض نخلقوا ورشات فلاحية لأن المساحات الفلاحية غير مستغلة، وأردف، ولاية الاغواط من المفروض تكون فيها الصناعة التحويلية، وقال ان جيراننا يشتغلون فيالجلد والصوف ونحن نرميه يوم العيد.

وقال بلعيد: “يجب اعادة التفكير في كل ما يمكن له ان يعود بالخير لبلادنا”.