بلعيد:”سنواجه خصم قوي في ميدانه وعازمون على الحفاظ على الصدارة”

كشف مدافع إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عن جاهزية فريقه لمواجهة الخصم مارومو جالانتس الجنوب الإفريقي، برسم الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح قائد لياسما بلعيد، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء:”سنحضر للمواجهة ككل المواجهات، ويجب علينا الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة”.

وتابع المتحدث:”سنقدم كل مالدينا للحفاظ على صدارة المجموعة، ولاننسى أننا سنواجه خصم قوي، بأرضية ميدانه يلعب حظوظه على صدارة المجموعة”.

يجدر للإشارة، سيواجه إتحاد العاصمة خصمه مارومو جالانتس، غدا الأربعاء بداية من الساعة 14.00 زوالا بالتوقيت المحلي.