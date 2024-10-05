بلعيد:”كنت أفضل السكوت إحتراما لقندوسي و نادي الأهلي لكن يجب توضيح الأمور

عاد المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، للحديث عن قضية فشل صفقة إنتقاله إلى صفوف الأهلي المصري، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

بعد أن أدلى بتصريحات إعلامية، أمس الجمعة، أوضح أسباب فشل إنتقاله إلى النادي الأهلي المصري.

و نشر لاعب نادي سينت ترودينس البلجيكي، اليوم السبت، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بمنصة “الأنستغرام”:”كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال إحتراما لزميلي وصديقي في المنتخب (يقصد قندوسي)، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره، لكن الحال يقتضي الرد و بيان الحق وتوضيح الأمور”.

وأوضح لاعب الخضر بلعيد:” النادي الأهلي، لم يفرض علي أي وكيل وأنا من من اخترت وفوضت من يمثلني”.

وأكد لاعب إتحاد العاصمة السابق، بخصوص مفاوضاته مع الأهلي، أنها جرت بكل إحترافية مع مسؤول التعاقدات بالنادي المصري، أمير توفيق، الذي وصفه لاعب الخضر، بالشخص المحترم.

وعاد اللاعب، زين الدين بلعيد، للتوضيح بأن عدم إمضائه للنادي الأهلي، هو قرار شخصي يخصه، وتفضيله الإحتراف بأوروبا، ولم يكن بسبب أزمة وكلاء اللاعبين مثلما يشاع.

وختم بلعيد رسالته التوضيحية بالقول:”هناك بعض الوكلاء يريدون الإصطياد في المياه العكرة وإقحام إسمي في مشاكلهم”.