بلعيد:”مواجهة الهلال صعبة ولكن نقاطها مهمة لبقية مشوارنا”

كشف مدافع إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عن أهمية مواجهة فريقه المرتقبة يوم الأحد أمام الهلال الليبي في كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح بلعيد خلال الندوة الصحفية اليوم السبت:”مواجهة الهلال صعبة وسنسعى لتحقيق أول 3 نقاط في دور المجموعات لمواصلة المشوار في باقي المنافسة”.

وأضاف بلعيد:”أعمل بمستوى جدي حتى أعود لصفوف المنتخب الوطني في قادم المواعيد”.

وختم بلعيد:”تغيير المدربين أمر يحدث في كرة القدم واللاعب مطالب دائما بتقديم مردود جيد للبقاء كأساسي في تشكيلة الفريق”.