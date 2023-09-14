بلعيد:”نريد التتويج بالسوبر وبدء الموسم بلقب قاري جديد”

عبّر المدافع الدولي وقائد إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عن جاهزيته ورفاقه لخوض مباراة السوبر الإفريقي ، غدا الجمعة، ضد بطل رابطة الأبطال الأهلي المصري.

وصرح بلعيد، أمس الأربعاء، للموقع الإلكتروني للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم:”بدأنا تحضيراتنا منذ حوالي شهر من الآن، تعبنا كثيرا خلال استعداداتنا التي أجريناها، ونتمنى أن نكون يوم مباراة كأس السوبر الإفريقي جاهزين بنسبة 100%”.

وأضاف بلعيد:”المواجهة ستكون صعبة، حيث سنلاقي نادي الأهلي المصري، الذي يعتبر فريقا معروفا على الساحة الإفريقية والعالمية، إن شاء الله سنكون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونقدم المردود الذي يشرف فريقنا اتحاد الجزائر”.

كما أضاف المتحدث:”لاعبو الاتحاد يعلمون ماذا ينتظرهم خلال هذه المواجهة، وواعون بحجم المسؤولية، ونأمل أن نكون مستعدين جدا يوم اللقاء، ولما لا التتويج باللقب القاري الثاني، وبدء الموسم الكروي بتتويج جديد، لكي نفرح جماهيرنا الذين يستهلون الكثير من الألقاب”.

وختم مدافع الإتحاد بلعيد:”أتمنى التوفيق لفريقي في الموسم الكروي الجديد كُله، وليس في المباراة الأولى الخاصة بكأس السوبر الإفريقي فقط، وإن شاء الله أحقق من الجانب الشخصي المزيد من التتويجات مع فريقي”.