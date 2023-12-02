بلعيد:”نملك الخبرة في إفريقيا ونعرف تسيير المقابلات خارج الديار”

كشف قائد إتحاد العاصمة، المدافع زين الدين بلعيد، أن مواجهة فريقه أمام سوبر سبور، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية، ستكون متكافئة.

وصرح بلعيد اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة:”مواجهة سوبر سبور متكافئة وسنسير المواجهة كما يجب”.

وأضاف بلعيد:”المواجهة ستلعب خارج الديار أمام منافس يطبق كرة جميلة وأتمنى أن تكون في الموعد

وعايننا مستوى المنافس وسنكون في المستوى يوم المقابلة”.

وختم بلعيد:”نملك الخبرة في إفريقيا ونعرف تسيير هذا النوع من المقابلات، لأن الجميع يريد الفوز بحامل اللقب”.

وللتذكير، سيواجه إتحاد العاصمة، غدا الأحد، منافسه سوبر سبور الجنوب إفريقي بداية من الساعة 14.00 زوالا.