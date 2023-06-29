بلعيدي: “نستهدف البوديوم في البطولة العربية لكرة السلة سيدات”

كشفت مدربة المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، رشيدة بلعيدي، هدفهم من مشاركته في الطبعة المقبلة من البطولة العربية.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات بلعيدي، الين قالت: “هدفنا من المشاركة في البطولة العربية، هو الصعود على البوديوم”.

كما أضافت: “سنخوض هذه المنافسة، مباراة بمباراة، بطموح استهداف المراتب الأولى في الدور الأول”.

وأردفت الناخبة الوطينة: “في الدور نصف النهائي، سنلعب حظوظنا بكل قوة مهما كان اسم المنافس، من أجل بلوغ المباراة النهائية”.

وختمت رشيدة بلعيدي: “هذه المنافسة الرسمية هي الأولى لنا منذ عدة سنوات، سنبذل المستحيل لنكون في المستوى، لتشريف السلة الجزائرية”.

يذكر أن الطبعة المقبلة للبطولة العربية للامم، لكرة السلة سيدات، مقررة في مصر، خلال الفترة ما بين 3 إلى جويلية المقبل.