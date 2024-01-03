 بلعيد :”أشكر بلماضي ونسعى لإسعاد الشعب الجزائري”

أكد الدولي الجزائري زين الدين بلعيد جاهزيته الكبيرة لتقديم مستويات جيدة في كأس أمم افريقيا. في حالة الاعتماد عليه من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال زين الدين بلعيد في تصريحه اليوم الأربعاء لـ “النهار” خلال المنطقة المختلطة بمدينة لومي الطوغولية “الأجواء جيدة و نقوم بعمل كبير في لومي. نسعى للجاهزية الكبيرة قبل الموعد الهام من البطولة الإفريقية”.

كما أضاف مدافع إتحاد العاصمة “أشكر الناخب لوطني جمال بلماضي بمنحي الثقة في شخصي، و ان شاء الله اشرف الجزائر”.

وختم بلعيد “إن شاء الله نقدم ما علينا ونسعى لإسعاد الشعب الجزائري”.

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