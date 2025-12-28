بلعيد: “أنا في أتم جاهزيتي ونحن اللاعبون علينا احترام خيارات المدرب”

أكد مدافع المنتخب الوطني، زين الدين بلعيد، جاهزيته التامة، وتواجده تحت تصرف الناخب الوطني، مؤكدا في ذات الوقت بأن الأهم بالنسبة لهم هو الفوز ضد بوركينا فاسو.

وصرّح زين الدين بلعيد، في هذا الخصوص: “نتمنى تحقيق الأهم ضد بوركينا فاسو، وهو الفوز بالمباراة”.

كما أضاف: “المدرب لديه كل الخيارات في انتقاء تشكيلته المناسبة، ونحن اللاعبون علينا احترام خياراته”.

وتابع زين الدين بلعيد: “كل اللاعبين واعون بالمسؤولية، أنا في أتم جاهزيتي في حال قرر المدرب الاعتماد علي، والأهم هو تحقيق الفوز بالمباراة”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه أمسية اليوم الأحد، منتخب بوركينا فاسو، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.