بلعيد: أولادنا يهربون إلى البحر ويموتون من الضغط وليس الجوع!

قال مترشح إنتخابات 12 ديسمبر، عبد العزيز بلعيد، أن أبناء الجزائر أصبحوا يهاجرون عبر البحر ويموتون، بسبب الضغط الممارس عليهم، وليس من الجوع.

وأضاف بلعيد، في تجمع شعبي بولاية باتنة: “الشباب الآن يرون العالم عبر الأنترنيت، ويريدون أن يمشوا أحرار في بلادهم كسائر الشعوب”.

وأكد مترشح جبهة المستقبل، أن بناء الدولة القوية، يكون بالإهتمام بالإنسان، لأنه هو الذي يخلق الثروة.

وتابع بلعيد قائلا: “عشنا 20 سنة فساد، ونظمنا مسيرات وأسقطنا قلعة الفساد، والشباب اليوم ينتظر أن يعيش بعزة وكرامة في بلده”.

وأشار مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، إلى أن نصف العصابة يتواجد اليوم في السجن، والنصف الآخر ينتظر للحاق بهم.

وقدم بلعيد تحية للجيش على العمل الذي قام به من مرافقته للشعب في المسيرات، مؤكدا بأنه الجيش الأول في دول العالم الثالث الذي وفر الحماية لشعبه في 9 أشهر من المظاهرات.

واعتبر ذات المتحدث، أن الحل السياسي، هو المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.