بلعيد: إستعمال اللغة العربية يسير بخطوات جيدة في الإدارات العمومية

كشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد. أن استعمال اللغة العربية يسير بخطوات جيدة بالإدارات العمومية على المستوى الوطني.

وأشار بلعيد خلال كلمته في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول “إسهامات العلماء الجزائريين القدامى في علوم العربية” بولاية معسكر، إلى أن استعمال اللغة العربية يسير بخطوات جيدة بالإدارات العمومية على المستوى الوطني. وذلك ما تكرس إصدار عدة دوائر وزارية قرار كتابة المراسلات الإدارية باللغة العربية”.

كما أضاف بلعيد أن المجلس الأعلى للغة العربية سجل منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ايلاء مكانة كبيرة للغة العربية. من خلال تعميم استعمالها في عدة هيئات ومؤسسات عمومية. مضيفا أن المجلس الأعلى للغة العربية سيصدر موسوعة تعنى بالعلماء الجزائريين القدامى. الذين كان لهم دور كبير في خدمة وتطوير علوم اللغة العربية. وذلك من خلال تناول مسيرتهم العلمية. حيث يمكن للطلبة والباحثين الإطلاع على هذه الموسوعة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

كما أوضح بلعيد بأن تنظيم مثل هذا الملتقى جاء لتوعية للطلبة الجامعيين بأهمية الإهتمام بتراث علمائنا من خلال الكشف عن العلوم والنوادر التي يحويها فكرهم. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للغة العربية سيواصل جهوده بمعية المؤسسات الجامعية بالوطن. لتسليط الضوء على المسيرة العلمية وإنجازات علماء الجزائر القدامى في مجال اللغة العربية وعلومها.

وأشار بعيد إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لهذه السنة. احتضنه مقر البرلمان. مما يترجم اهتمام الدولة بلغة الضاد. مضيفا أن احتفال هذه السنة سيتواصل طيلة شهر. من خلال تنظيم عدة أنشطة فكرية وعلمية وثقافية التي تعنى باللغة العربية.

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