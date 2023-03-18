بلعيد: “استدعائي للمنتخب الأول يحفزني للتطور أكثر”

أعرب قائد فريق اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، عن فخره بتواجد اسمه ضمن قائمة المنتخب الأول، التي أعدها جمال بلماضي، تحسبا لمواجهتي النيجر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وعلى هامش ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، رفقة مدربه في الاتحاد بن شيخة، تحسبا لمواجهة نادي سانت إلوا لوبوبو الكونغولي، غدا في كأس الكاف، قال بلعيد: “شرف لي أن أتلقى دعوة من المنتخب الأول، ولكن حاليا أركز حاليا على ما ينتظرني مع فريقي لحسم التأهل.”

كما أكد بلعيد، الذي تألق رفقة المنتخب المحلي في “شان” الجزائر، بأن استدعاءه للمنتخب الأول، يعد حافزا كبيرا له من أجل مواصلة العمل وتطوير مستواه.

يذكر أن الاتحاد يواجه غدا نادي سانت إلوا لوبوبو الكونغولي، بالأراضي الزامبية، لحساب الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من مجموعات الكاف.