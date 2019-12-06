بلعيد: الاعتماد على الجالية المغتربة في إعطاء دفع للسياسة الخارجية

قال المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد أن السياسة الخارجية مبنية على المعاملة بالمثل لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول كما لا نحب احد التدخل في شؤوننا.

واضاف بلعيد انه لا بد من فتح الأبواب مع المنظمات التي تساند الدبلوماسية وعلى الدبلوماسية ان تلعب دور في العمل الإقتصادي

وأشار بلعيد إنه لابد على الدبلوماسية لا بد ان تلعب دور في المغرب العربي كما أنه من مصلحة الجزائر التوجه إلى إفريقيا لأانه سوق متفتح.

اكد بلعيد انه لا بد من الاعتماد على الجالية المغتربة في إعطاء دفع للسياسة الخارجية والاتجاه نحو منطقة الساحل وتركيز العمل دبلوماسيا واقتصاديا فيها