بلعيد: البلديات بالقانون القديم لا يمكنها أن تنجح في تحقيق التنمية المطلوبة

قال عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أن البلديات بالقانون القديم لا يمكنها أن تنجح في تحقيق التنمية المطلوبة.

وأشاد بلعيد خلال ندوة صحفية أجراها اليوم الأربعاء، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والأولوية القصوى التي أولاها لإعادة النظر في قانون البلديات.

وكشف رئيس حزب جبهة المستقبل، أن الإنتخابات المحلية، لها أهمية كبيرة، لأنها هي التي ستسير وتحل مشاكل الشعب. مشيرا إلى الإنتخابات المحلية جاءت بعد مسار طويل من الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية وتعديل الدستور.

كما أكد على ضرورة تحرير الطاقات والمبادرات، وتحرير البلديات من أجل المساهمة القوية في التنمية الوطنية.

وقال رئيس حزب جبهة المستقبل، أن الإنتخابات المحلية، عرفت بعض الصعاب والعراقيل، خاصة قبل الإنتخابات، ومنها القوائم الإنتخابية وجمع التوقيعات. كما أن التصفيات كانت فيها العديد من الطعون، حيث عانى العديد من المناضلين لأن التصفيات كانت متباينة جدا.

وكشف بلعيد أن الإنتخابات البلدية والولائية، كانت فيها تجاوزات كبيرة، ووجود بعض الممارسات السيئة وإعتبرها أنها قديمة جدا. مشيرا إلى أن بعض المناضلين أحصوا 19 صوت ولم ينجحوا وبالمقابل هناك مناضلين أحصوا 4 آلاف صوت ونجحوا.

وقال أنه من الضروري إعادة النظر والتحقيق في نتائج الإنتخابات الولائية، لأن فيها مساس بأصوات الشعب.

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للإشارة أعلنت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” عن تسجيل العديد من التجاوزات بالعملية الإنتخابية اليو خلال الساعات الأولى، عبر هياكلها المحلية.

وأصدرت “الأفافاس” بيانا قالت فيه، أنه تم غلق مراكز إقتراع اليوم، كأحد المراكز ببلدية بئر خادم بالعاصمة. كما تم تسجيل تأخر في فتح مراكز الإقتراع ببلدية طلمين بولاية تيميمون.

غياب أوراق الإقتراع بعدة مراكز إقتراع..

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل غياب أوراق الإقتراع الخاصة بجبهة القوى الإشتراكية في مراكز انتخابية بولاية قسنطينة. كما تم تسجيل حالة أخرى ببلدية حيدرة بولاية الجزائر، تعلق عدم تطابق الأوراق مع معايير العملية الانتخابية ما يعرضها للإلغاء.

كما عرفت العديد من المراكز اللإنتخابية بولاية بومرداس سوء في تنظيم الإنتخابات وفوضى كبيرة.

وبولاية البويرة شهدت العملية الإنتخابية عراقيل إدارية تتمثل في منع مناضلين ومتعاطفين مع الحزب من عملية التصويت. بالرغم من كونهم مسجلين بالبطاقية البلدية للانتخابات واستظهارهم لبطاقة الهوية لدى مكاتب الاقتراع المسجلين بها. وفقا للتعليمة الصادرة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الصدد.

كما يندد الأفافاس بهذه التجاوزات و يطالب السلطة التي يقع على عاتقها تنظيم الانتخابات بالتدخل الفوري لوضع حد لها. حسب ماجاء في ذات البيان.

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