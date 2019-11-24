بلعيد: البيروقراطية أغلقت الأبواب على الشباب.. ومن يعارضون الإنتخابات أحرار في رأيهم

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد أن البيروقراطية أغلقت كل الابواب على الشباب الجزائريين وجعلتهم يكرهون بلادهم.

وأضاف بلعيد في تجمع له بولاية تيارت اليوم أن الشباب اليوم أصبح يعاني من الضغوطات والبيروقراطية الرهيبة وهو ماجعله يبحث عن الهجرة بأي ثمن.

وأكد بلعيد بأن الجزائر كبيرة وتسع الجميع وكل الاراء فعلى المسؤولين أن يستمعوا للشباب

وبخصوص الوضع التي تعيشه البلاد والإنقسام بخصوص الذهاب للإنتخابات من عدمه قال بلعيد بأن الجزائر تحمل وتسع لكل الأراء وكل حر في رأيه.

وأشار إلى أن معارضي الإنتخابات هم احرار في أرائهم ومن حقهم الكلام ومعارضة هذه الإنتخابات بالطرق السلمية مؤكدا بأن الشعب هو من سيفصل.