بلعيد: الجزائر بحاجة إلى نهضة جديدة.. وكل مقومات النجاح موجودة

قال عبد العزيز بلعيد أن الجزائر بحاجة إلى التنظيم المحكم والتسيير الرشيد لتغيير الأوضاع نحو الأفضل.

وشكر المترشح لرئاسيات القادمة في كلمته التي ألقاها بتجمعه في أم البواقي، المناضليين الذين حرروا الجزائر الأحياء منهم والأموات.

وذكر بلعيد الحضور على المعاناة التي عاشتها البلاد من عشرية سوداء تجاوزتها بفضل أبنائها المخلصين لها.

وكشف ذات المتحدث في السياق نفسه أن الشعب عاش المعاناة خلال 20 سنة من تسلط النظام السابق، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن الحل بيد الشعب لتغيير الوضع للأفضل.

وعبر ذات المتحدث عن أسفه عن التخلف الذي عاشته الجزائر بالرغم من كونها غنية بثرواتها و توفر كل مقومات النجاح.

كما شدد على ضرورة العمل بجد لتحقيق النهضة وأن الجزائر ستشهد إنطلاقتها الحقيقية يوم 12ديسمبر بقرار من الشعب رغما عن الإستفزازات الخارجية .