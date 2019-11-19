بلعيد: الحل ليس في سب وشتم بعضنا البعض!

قال المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، أن الحل لا يكمن في سب وشتم بعضنا البعض، ولكن في الإتحاد والوقوف معا للذهاب إلى إنتخابات نظيفة، واختيار أحسن شخص لقيادة البلاد.

وأكد بلعيد، أن لديه إيمانا بالمولى وثقة في الشعب، لكي يمنحه الفرصة لخدمة البلاد، ووعدهم بأن يحسن القول والفعل، للشعب، وللجزائر وفقط.

وأورد المترشح، بأنه من واجبنا أخذ البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق الإستقلال الغذائي والثقافي والمعرفي.

وذكر عبد العزيز بلعيد، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو الذهاب إلى إنتخابات ديسمبر، ودعا الحضور لإعطائه حلا آخر إن وجد.

وتحدث بلعيد، عن المشكل الإقتصادي في البلاد، وأكد أن كل الإستثمارات الداخلية والخارجية متوقفة، فالكل خائف على أمواله ومؤسساته.

ولحل المشكل الإقتصادي، لا بد من حل المشكل السياسي أولا، وهو سهل، يضيف بلعيد، ويكمن في فتح طاولة الحوار مع كل الفئات والشرائح في المجتمع.

مضيفا: “ونحن نفتح أيدينا لإيجاد حل سياسي، حتى نجد حلا لكل المشاكل، خاصة لأولادنا الذين يموتون في البحر، وكل ما يريدونه، هو الأمن والدفئ في بلدهم”.

وتابع بلعيد: “أنا لا أستطيع أن أعدكم بحل كل مشاكلكم، ولكني أعدكم بتوحيد الشعب وخلق قوة شعبية حقيقية لبناء الدولة، وتحرير الإقتصاد وإعطاء الكلمة للشعب”.

وتحدث مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، عن الإقتصاد الوطني، والذي تحكمت فيه الإدارة، وطغت عليه البيروقراطية والرشوة.

وإقترح بلعيد، أن تسير المناطق الصناعية الكبرى، بوكالات مستقلة، تابعة لتسيير البلديات، لتحرير الإقتصاد، والإبتعاد عن البيروقراطية.