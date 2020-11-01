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بلعيد: الدستور قضية شعب وعلى كل المواطنين الإدلاء بصوتهم الإنتخابي

الوطني
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بلعيد: الدستور قضية شعب وعلى كل المواطنين الإدلاء بصوتهم الإنتخابي
بقلم فوزية.م

دعا رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأحد، المواطنين للإدلاء بصوتهم الإنتخابي لأن “الدستور قضية شعب”.

وقال بلعيد، على هامش إدلائه بواجبه الإنتخابي في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، “إنتخبت اليوم وقمت بواجبي الوطني”.

وأضاف بلعيد “الدستور قضية شعب ولا بد من جميع المواطنين الجزائريين أن يدلوا بصوتهم الإنتخابي”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الإنتخاب المواطنين يعني أولا إرضاء الضمير وثانيا المساهمة في هذه الوثيقة الأساسية”.

وقال بلعيد “إن شاء الله بعد هذا التاريخ المبارك المصادف للفاتح نوفمبر سندخل إلى الجزائر الجديدة، جزائر تبني مؤسسات حقيقية وتفتح آفاق وتعطي أمل لكل الشعب”.

وأضاف بلعيد “اليوم تاريخي من حيث الاستفتاء والمساهمة في بناء الجديدة”.


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