بلعيد: الرئيس تبون على دراية بكل مشاكل الجزائر.. وهو مستعد للتغيير الحقيقي سريعا

الوطني
  • -
  • 0
بلعيد: الرئيس تبون على دراية بكل مشاكل الجزائر.. وهو مستعد للتغيير الحقيقي سريعا
بقلم أمينة داودي

كشف رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أن اللقاءات التشاورية التي يعقدها الرئيس تدل على التغيير الحقيقي وسريعا.

وأضاف بلعيد في فروم جريدة الحوار، أن الرئيس يقوم بمشاورات مع الطبقة السياسية لأنه على دراية بكل الأمور الحاصلة في الجزائر.

وأوضح بلعيد، أن الرئيس تبون عبر عن إستعداده للتغيير الحقيقي، خاصة مع تفشي البيروقراطية والتهميش وارتفاع البطالة.

وقال بلعيد، أنه لا نستطيع نستطيع بناء دولة قوية إقتصاديا، إلا إذا كان هناك إستقرار سياسي حقيقي.

وأفاد ذات المتحدث، أن خروج الشعب إلى الشارع وانطلاق الحراك الشعبي جاء للدفاع عن كرامة الشعب الجزائري واسترجاع حقوقه.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر في منعرج مهم جدا، والمرحلة الانتقالية لا تنبئ بالخير للبلاد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=960166

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com