بلعيد.. الرئيس تبون غير راض عن أداء جزء من طاقم الحكومة

قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأحد، إن الرئيس تبون، غير راض من أداء جزء من طاقم الحكومة.

وأوضح، بلعيد في تصريح لقناة النهار، أن خلال استقباله من قبل رئيس الجمهورية، التمس عدم رضاه بجزء من الطاقم الحكومي.

وأكد المتحدث، أنه تكلم مع الرئيس تبون عن أداء الحكومة، قائلا في هذا السياق “لا يمكن الوصول بنفس الطاقم”.

ولم يذكر بلعيد، عن تاريخ التغيير الحكومي، قائلا “لا يمكن أن أسبق الوقت لأننا نحضر للانتخابات وسندخل انتخابات برلمانية”.

وأشار رئيس جبهة المستقبل، إلى أن “منطقيا ستذهب الجزائر إلى حكومة ائتلاف سياسي”.

وأضاف بلعيد، أن بعد الخروج من الأزمة السياسية واجهتنا أزمة صحية،والتي مست كل دول العالم لكن هناك بوادر لجزائر جديدة.