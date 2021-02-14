بلعيد: الرئيس تبون منتخب ويعمل على بناء الجزائر الجديدة

قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأحد، إن الرئيس تبون منتخب ويعمل على بناء الجزائر الجديدة.

وفي تصريح لـ “النهار” عقب اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشار أن بوادر الجزائر الجديدة بدأت تظهر.

وقال ” بعد الخروج من الأزمة السياسية واجهتنا أزمة صحية والتي مست كل دول العالم لكن هناك بوادر جزائر جديدة”.

ودعا عبد العزيز بلعيد إلى الوقوف والتعبير عن سخطنا من تصرفات بعض الاشخاص، ووضع الجزائر مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.

وأضاف “نريد على الجزائريين المحافظة على استقرار الجزائر، فالكثير من المتربصين في الخارج يريدون زعزعة الاستقرار”.

وتابع “حان الوقت للطبقة السياسية تحمل مسؤولياتها، دورنا اتخاذ مواقف واضحة”.

وأكد بلعيد أن حزبه ومنذ تأسيسه عول على دخول كل الانتخابات كحزب.

وأضاف “هذا ليس معناه أننا أعداء، نحن اخوة نتعامل مع بعضنا البعض، كلنا نحب الجزائر لكن كل بطريقته”.

وزاد “كلنا نعمل من أجل مصلحة الجزائر، لا بد من أن نكون أخوة كل واحد لديه برنامجه”.