بلعيد: العديد من الإطارات الموجودين في السجن هم ضحايا النظام السابق

كشف رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ، أن أمن الجزائر مرهون بقوة الجبهة الداخلية، والتحلي بالحكمة والذكاء.

وأضاف بلعيد، أنه ضد التحالفات الحزبية، لأن الجزائر تحتاج الجميع، وتحتاج جدار قوي لحماية الجزائر.

وكشف بلعيد، أن العديد من الإطارات الموجودين في السجن هم ضحايا النظام السابق، الذي إتسم بالفساد بلجؤوهم إلى طرق ملتوية.

وعن مسألة حل البرلمان، قال بلعيد أن الأمر طبيعي من أجل تحقيق برلمان قوي وحكومة شرعية

وكشف بلعيد، أنه لم يتطرق مع الرئيس خلال لقائهما عن إمكانية إستوزاره، مضيفا أنه من الممكن سيتوجه الرئيس بخطاب إلى الأمة قريبا.