بلعيد: العصابة التي تحاكم اليوم إتهمتني زورا وحاكمتني

قال المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد ان العصابة التي تحاكم اليوم هي من إتهمته زورا بالامس ودفعته لأروقة المحاكم.

وفي برنامج مع الرئيس قال بلعيد انه تخلى عن الحصانة البرلمانية برغبة منه التوجه للعدالة لما إتهم زورا .

وأضاف أنه لأول مرة قامت المفتشية الضرائب بالتفتيش في الملفات ولم تعتر على شيء كما ان العدالة برأته.

ونوه المترشح انه تعرض للحڨرة وأن مفتشية للمالية دارت فيه الباطل وصعب ان تذهب إلى المحكمة على 7 صباحا ونتا تسنا يقولك تاجلت.

وهذا لضرب معنوياتي و مناصلين هم سبب قوتي لانني بقيت أعاني 5 سنوات في دار الشرع ماشي ساهلة.

واشار بلعيد على انه عان الكثير وتعرض إلى مضايقات في عائلته وأصدقائي والحمد الله اليوم .