بلعيد: النظام السابق ترك قنابل موقوتة.. وخريطة وطنية للقضاء على البطالة

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد بأن النظام السابق ترك قنابل موقوتة ويجب تفكيكفها بالحوار والتوافق الوطني.

وأضاف بلعيد خلال تجمع نظمه بولاية معسكر اليوم أنه إن صار رئيس للجمهورية سيفتح حوارا مع الجميع و لن يقصي أي أحد لأن الجزائر يبنيها الجميع.

وتعهد بلعيد بالقضاء على كل المشاكل التي تؤرق الشباب و على رأسها البطالة التي حطمت احلام الشباب مؤكدا بانه سيعطي منحة للبطالين الذين لم يسعفهم الحظ للحصول على عمل.

وأكد عبد العزيز بلعيد على أنه سيرسم خريطة وطنية للشغل و القضاء على البطالة ، و هذا بالتنسيق مع الخبراء الإقتصاديين الذين سيعملون على توفير مناصب العمل والإستثمارات.