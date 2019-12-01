بلعيد: انتهازيون استفادوا من الملايير الموجهة للفلاحة ولم يقدموا شيئا

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد أن دخلاء على قطاع الفلاحة استفادوا من دعم الدولة المخصص للفلاحين واستولوا على أراضي شاسعة ودعم بالاف الملايير.

وأضاف بلعيد في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية بسكرة أن الدولة دعمت أناسا لاعلاقة لهم بالفلاحة أستفادوا من أموال ضخمة ولم يقدموا شيئا للقطاع.

وأكد المترشح للرئاسيات بأن الفلاح الحقيقي اليوم يعاني من إجراءات بيروقراطية أصبحت تعطل مصالحه ومصالح الإقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق أشار بلعيد إلى أن التمور الجزائرية تصدر في مختلف دول العالم على أساس أنها منتجات من دول أخرى لأن الدولة لم توفر الوسائل اللازمة للفلاحين والمنتجين.

وتعهد بلعيد بإنشاء معهد وطني للتمور يطور النوعية ويبحث كيفية تصديرها ويقدم الدعم اللازم للفلاح.

كما وعد بلعيد أيضا بمساعدة الفلاحين من خلال تقديم الدعم لإنشاء غرف التبريد وفتح الباب للإستثمار الفلاحي.