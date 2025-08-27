بلعيد: “تحضيراتنا لمواجهة خنشلة تجري بصفة عادية والكل واعٍ بالمسؤولية”

تحدث مساعد مدرب أولمبي الشلف، عبد الحق بلعيد، عن التحضيرتت التي يجريها فريقه استعدادا لمباراتهم المقبلة ضد اتحاد خنشلة، مؤكدا وعي الجميع بالمسؤولية.

وصرّح مساعد مدرب أولمبي الشلف، بلعيد، في هذا الخصوص: “التحضيرات تجري بصفة عادية، والكل واع بالمسؤولية”.

كما أضاف: “المباريات الأولى تكون دائما صعبة، خاصة وأن فترة التحضيرات كانت قصيرة نوعا ما”.

وتابع مساعد المدرب، عبد الحق بلعيد: “نحن هنا لمواجهة هذه المسؤولية، ونتمنى أن نكون على قدر التحدي، والقادم أفضل بإذن الله”.