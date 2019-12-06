بلعيد: جئتكم بيد بيضاء عانت كما عانى أبناء الجزائر منذ الإستقلال

قال المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد يستحيل الذهاب لجمهورية جديدة بأساليب بالية وبوسائل قديمة وعلى الجزائريين أن لا ينخدعوا بالخطابات الرنانة.

وأضاف بلعيد أن تاريخ 22 فيفري عبارة عن ثورة عبر فيها الشعب عنت سخطه لما أهينت كرامته وفرض نفسه حقا.

وقال بلعيد أن كان ندائه يوم أن بدا الحراك أنه تحمل مسؤوليته في الترشح، من أجل جزائر جديدة.

وأشار ان على الشعب أن يتفطن لدعاة الجمهورية الثانية، والتي وللأسف لا يمكن أن نمشي إليها بسياسة الترقيع بالقديم.

ووجه بلعيد رسالة إلى الشعب أنه جاءهم بيد بيضاء عانت كما عانى أبناء الجزائر منذ الإستقلال.

وقال بلعيد نحن قادرين على بناء الديمقراطية وبناء جمهورية ماتوا عليها الشهداء دولة الحق والحريات يوم 12 ديسمبر صفحة جديدة برجال جدد.