بلعيد: “خُضنا اختبارا مفيدا أمام ترجي مستغانم تحسبا لاستئناف البطولة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب مولودية البيض، عبد الحق بلعيد، رضاه عن مردود فريقه في المواجهة التحضيرية التي جمعتهم بترجي مستغانم وانتهت بالتعادل السلبي.
وصرّح بلعيد، لتلفزيون “النهار”: “خُضنا اختبارا جيدا أمام ترجي مستغانم، الذي قدّم مردودا في المستوى، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي”.
كما أضاف: “هذا المواجهة تساعدنا على تصحيح الأخطاء، ورفع مستوى اللاعبين والفريق بصفة عامة”.
وتابع عبد الحق بلعيد: “سنخوض مبارتين وديتين أمام كل من شباب عين تموشنت، يوم الجمعة، وجمعية وهران، يوم السبت، تحضيرا لاستئناف البطولة”.
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