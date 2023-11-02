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الرياضة

بلعيد: “خُضنا اختبارا مفيدا أمام ترجي مستغانم تحسبا لاستئناف البطولة”

بقلم كريم تيغرمت
بلعيد: “خُضنا اختبارا مفيدا أمام ترجي مستغانم تحسبا لاستئناف البطولة”
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أبدى مدرب مولودية البيض، عبد الحق بلعيد، رضاه عن مردود فريقه في المواجهة التحضيرية التي جمعتهم بترجي مستغانم وانتهت بالتعادل السلبي.

وصرّح بلعيد، لتلفزيون “النهار”: “خُضنا اختبارا جيدا أمام ترجي مستغانم، الذي قدّم مردودا في المستوى، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي”.

كما أضاف: “هذا المواجهة تساعدنا على تصحيح الأخطاء، ورفع مستوى اللاعبين والفريق بصفة عامة”.

وتابع عبد الحق بلعيد: “سنخوض مبارتين وديتين أمام كل من شباب عين تموشنت، يوم الجمعة، وجمعية وهران، يوم السبت، تحضيرا لاستئناف البطولة”.

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