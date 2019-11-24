بلعيد: دخلاء على الفلاحة استفادوا من آلاف ملايير الدعم ولم يقدموا شيئا

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بلعيد: دخلاء على الفلاحة استفادوا من آلاف ملايير الدعم ولم يقدموا شيئا
بقلم عبد الرحمن سالمي

اتهم عبد العزيز بلعيد من أسماهم بالدخلاء على قطاع الفلاحة ممن استفادوا من ألاف الملايير من اموال الدعم الفلاحي ولم يقوموا بشيء للبلاد.

وقال بلعيد خلال تجمع شعبي له بولاية تيار بأن الفلاحيين الحقيقيين  لازالوا يعانون بدون أي إمكانياتن مؤكدا بان الفلاح هو من يبني الوطن.

وقال بلعيد بأن فاتورة استيراد الجزائر من الحبوب قد بلغت 3 ملايير دولار في حين هناك امكانيات تمكننا من تحقيق الإكتفاء والتصدير.

وأكد بلعيد أن الجزائريين ان بقوا في وضعهم الحالي فإن ذلك سيتسبب  في تحولهم لعبيد للدول  تتحكم فيهم من خلال بواخر الحبوب و القمح

كما قال بلعيد بأن سييعمل على بناء و تشييد مصانع الصناعات التحويلية الغذاية للنهوض بالإقتصاد الوطني،مشيرا إلى ان كل الإمكانية المادية و البشرية موجودة


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