بلعيد: “سأبني دستورا على مقاس الشعب ولن أكون رئيسا متسلطا بل خادما”

وعد مرشح رئاسيات ديسمبر، عبد العزيز بلعيد، ببناء دستور على مقاس الشعب وليس على مقاس الرئيس.

وقال في تجمع شعبي له بوهران، إن الجزائر لا تعيش أزمة، معتبرا من يروجون لهذا، محاولة لتخويف الشعب.

وأضاف “الجزائر قارة، تمول عديد الدول الجارة والافريقية، لسنا في أزمة، سنعمل سويا على بناءها ورفع شأنها”.

ووعد بلعيد بفتح ورشات في جميع القطاعات، تناقش وتقترح بناء مشروع وطني متكامل.

وأضاف ” لن أكون رئيسا للتسلط على الشعب أو أصفي حساباتي، بل لخدمة بلادي، جيل الاستقلال لديه القدرة لبناء البلاد”.

كما أكد العمل على سن آليات، تمكن الفنان من حفظ كرامته، وكذا الفئات الهشة في المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة”.