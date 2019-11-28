بلعيد: سأجعل من تمنراست عاصمة للإقتصاد الإفريقي

تعهد المترشح للإستحقاقات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، بأن يجعل من ولاية تمنراست، عاصمة للإقتصاد الإفريقي، بتجهيزها بمطار عصري وميناء جاف.

ووعد بلعيد خلال تجمع شعبي في الجلفة، أن مشروعه في الإقتصاد الوطني، مبني على الجنوب، لأنه بوابة الجزائر نحو إفريقيا.

وقال المترشح للرئاسيات المقبلة، أنه سيقوم بإنشاء سكة حديدية تصل إلى تمنراست، لتصبح الولاية محطة تدفع نحوها مختلف خيرات البلاد، وتوجه للتصدير نحو إفريقيا.

وتحدث بلعيد على ولاية الجلفة، وإعتبر أنها موقع استراتيجي للإستثمار الفلاحي والصناعي، ووعد بفتح ورشات لصناعة السيارات في الولاية.

مضيفا: “الجلفة مدينة جامعية بإمتياز، ويجب أن تصبح مدينة مصنعة، ويتخرج من الولاية إطارات لهم مستوى عالي، ولكنهم للأسف بطالون، لذلك يجب أن نفتح الأبواب أمام التصنيع لإستقطاب اليد العاملة”.

ومن جهة أخرى، قال بلعيد أن قطاع الصحة في الولاية يعاني، وتحدث عن الأطباء الذين جعلوا من مهنة الطب تجارة ودعا لأخلقة القطاع.

وتأسف بلعيد كون الفقراء أصبحوا يبيعون ممتلكاتهم للعلاج لدى الخواص، بينما يذهب الأغنياء للمستشفيات العمومية.

وتعهد المترشح في حال إنتخابه، ببناء معهد للطب في الولاية، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ومدارس للشبه الطبي، ومعاهد للبيطرة.

كما دعا بلعيد، لإستغلال جبل الملح في الجلفة، كونه يوفر مناخا ملائما للعلاج من عدة أمراض وعلى رأسها الربو.

وتطرق ذات المتحدث، لضرورة الإنتباه إلى غذائنا، لأن 90 بالمئة من الأمراض تأتي من الغذاء، لذلك يجي مراقبة علف الحيوانات والذي يتم استيراده من الخارج.