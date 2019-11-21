بلعيد: سأفتح الحدود مع المغرب بشروط.. وأقضي على البيروقراطية بالمناطق الحدودية

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد بأنه سيضع الحوار مع دول الجوار من بين أولوياته إن أصبح رئيسا للجمهورية.

وأكد بلعيد في كلمته خلال تجمع شعبي بولاية تلمسان أنه سيحاور دول الجوار و يعمل على فتح الحدود مع المغرب لكن بشروط.

ومن بين الشروط التي ذكرها بلعيد هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، معالجة المسائل العالقة بين الجزائر وهذه الدول، فضلا عن المحافظة على مصالح الجزائر وشعبها

بالموازاة مع ذلك قال بلعيد بأن المحيط الإقليمي و الدولي يستدعي إجراء تكتلات سياسية واقتصادية مؤكدا بأنه يعمل لصالح المغرب الكبير.

وفي سياق ذي صلة قال بلعيد بأنه سيرفع العراقيل و الإجراءات البيروقراطية عن سكان المناطق الحدودية.

وأكد بلعيد بأن سكان المناطق الحدودية يعانون من الإجراءات المتعلقة بالرخص لنقل السلع لمناطقهم وهو ما جعلهم يعانون من الضغط.

وأشار بلعيد في كلمته إلى أن الجزائر تعاني من أزمة سياسية خانقة وهو مايستدعي الإقتداء بحكمة وتبصر القادة الأولين و المجاهدين أمثال العقيد لطفي و أب الوطنية ميصالي الحاج