بلعيد: سنحتفل غدا بإنتصار الديمقراطية في الجزائر

قال المرشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، اليوم الخميس، أن البلاد ستحتفل غدا، بإنتصار الديمقراطية في الجزائر.

وأضاف بلعيد، عقب تأديته لواجبه الإنتخابي، أن إنتخابات اليوم، هي محطة مصيرية في تاريخ الجزائر.

ودعا المرشح لرئاسيات اليوم، الشعب الجزائري، للتوجه إلى صناديق الإقتراع بقوة للتصويت.

وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، قال بلعيد، أنه إلتزم بفترة الصمت الإنتخابي، مؤكدا أن السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، قامت بعملها.

وتمنى المرشح للرئاسيات المقبلة، أن تقود هذه الإنتخابات البلاد، إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب الجزائري.